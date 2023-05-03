محافظة المنيا تُناقش مع وفد 3 وزارات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة

استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، ممثلي وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي، لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة المستغلة وغير المستغلة، بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة.

ضم الوفد، المهندس بدر عبد السيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، المهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد العزيز من وزارة الاتصالات.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة

ناقش نائب المحافظ، خلال اللقاء المراحل التفصيلية لآليه عمل المنظومة والتكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، مؤكدًا علي تقديم كل الدعم لفريق العمل لمباشرة مهام عملهم المكلفين بها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي في هذا الشأن.

حصر أصول الدولة المستغلة

أوضح نائب المحافظ، أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية، كما تسهم المنظومة في توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، ولاستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، الذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.