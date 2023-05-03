«صحة المنيا»: ضرورة الاستعداد النفسي للفتاة قبل الزواج من خلال التثقيف

الاهتمام الصحي والجسدي للمرأة قبل وبعد الزواج يضمن صحة أفضل لها ولأطفالها من خلال الاستعداد الصحي والنفسي للفتاة وتهيئتها قبل الزواج بالتغذية السليمة لها ولطفلها، وتجنب الزواج والحمل المبكر لأنهما من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الإدارة الصحية بعنوان «الأمومة الآمنة» وذلك بقاعة الوحدة الصحية بقرية بهدال بالمنيا.

ضرورة الاهتمام بصحة الأم الحامل

وأوضحت الدكتوره نجلاء أحمد عزت مدير مساعد إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان في محافظة المنيا، مفهوم الأمومة الآمنة لتكون الفتاة بصحة جيدة بداية من فترة قبل الزواج، مرورا بالحمل والولادة والرضاعة والتربية للطفل وكيفية الاهتمام بصحتها وتقديم الرعاية الكاملة لها ولطفلها.

الاستماع للإرشادات الصحية

أكدت ضرورة الاستعداد النفسي للفتاة قبل الزواج من خلال التثقيف الصحي والوعي الجيد بتبعات الزواج وتكوين الأسرة بشكل سليم والاستماع للإرشادات الطبية الصحيحة، وأيضا الاستعداد الجسدي من خلال الفحوصات الطبية قبل الزواج، وخلال فترة الحمل وبعد الولادة لتكون الأم والطفل بصحة سليمة ومجتمع قوي.

وشددت مسؤول تنظيم الأسرة، خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح، بإشراف وليد الحيني مدير مركز الإعلام في محافظة المنيا، على أهمية التغذية السليمة للأم خلال فترة الحمل بجميع العناصر الغذائية والصحية من فيتامينات وحديد وكالسيوم وغيرها بشكل متوازن لتجنب الحمل الخطر وحماية الطفل من الأمراض وتكوين مناعة قوية.

ونصحت الأمهات بالمباعدة بين الحمل والآخر حتى تستعيد الأم صحتها، ونوهت بتعدد وسائل تنظيم الأسرة التي تراعي ظروف كل حالة على حدة.