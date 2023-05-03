عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: التعدي على جمال المدن يجب أن يتوقف

قال عمرو موسى رئيس هيئة الخمسين التي أخرجت دستور مصر 2014، إن الحوار الوطني يجب أن يكون قائما داخل القاعات وفي كل مكان في مصر من مقاهي ومنتديات وأحزاب ونقابات وجامعات وتجمعات، فالكل يتكلم ويتحدث، أين نحن؟ وماذا جرى؟ وكيف نصلح الأحوال؟.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن هناك منجزات قوية على الأرض، وهناك مسارات وجسور تبنى، ومعالجة لوضع العشوائيات، لكن يجدر العلم بأن العشوائيات ليست للقاهرة فقط، ولكن في كل القرى.

وتابع: «التعدي على جمال المدن يجب أن يتوقف، لأن جمال المدن والقرى من حسن إدارة الأمة، ونجح العهد ورئيسه في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه، ونجح العهد كذلك في طرح تجميد التفكير الديني كي يعلوا الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها والتطرف ودمويته وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال والذي يتم في المملكة العربية السعودية».