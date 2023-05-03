المحور الاقتصادي يشهد أكبر نسبة مقترحات في الحوار الوطني.. تصل لـ37%

انطلقت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المنعقدة في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع طوائف المجتمع المصري.

نسبة مقترحات المحور الاقتصادي

وبدأت الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، بتوضيح موقف محاوره الثلاثة «الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي»، والإشارة إلى عدد ونسب المقترحات المقدمة في كل محور من الثلاثة.

ووفقا لما جرى استعراضه في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اتضح أن المحور الاقتصادي نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة للحوار الوطني، إذ وصلت نسبة المقترحات المقدمة في هذا المحور إلى 37%.

نسبة مقترحات المحور السياسي

وفي المحور السياسي، تم تقديم العديد من المقترحات والرؤى المختلفة من قبل جهات عدة ترغب في نهاية المطاف في الوصول لسبل من شأنها حل الأزمات المختلفة وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة، ووصلت نسبة المقترحات المقدمة في المحور السياسي إلى 29%.

كما وصلت نسبة المقترحات المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطني في المحور الاجتماعي من قبل الجهات المختلفة المشاركة في الحوار الوطني إلى 34%.