3 قضايا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عدم طرحها للنقاش.. تعرف عليها

انطلقت ظهر اليوم، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور عدد كبير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين والشباب.

3 قضايا غير مطروحة للنقاش بالحوار الوطني

وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، إن هناك 3 قضايا غير مطروحة للنقاش على طاولة الحوار.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، أبرز هذه القضايا:

- لا مساس بالدستور أي عدم اقتراح أي تعديلات دستورية كونها حق دستوري للسلطة التشريعية.

- السياسية الخارجية المصرية.

- الأمن القومي الاستراتيجي.

الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني

وأضاف رشوان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني: «إن كان لأحدكم نصيب أن يقف مكاني لكي يرى ما أرى الآن، أرى الآن الأمة كلها وهذا البلد كما يجب أن يكون، هذا البلد المتنوع، والذي أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، وقال إن به من الغنى والاختلاف ما يجعله قادرا على أن يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبل أفضل».