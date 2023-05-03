ضياء رشوان: كل جلسات الحوار الوطني علنية ولا يوجد ما نخفيه عن الشعب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني سيجري عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيحضر الجلسات النهائية، موضحا أن مجلس أمناء الحوار وضع على عاتقه أن كل جلسات الحوار علنية ولن توجد جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو منذ الآن لحضور كل جلسات الحوار التي سيعلن عنها قريبا للغاية وبجدول واضح وأماكن حضور واضحة ومواعيد واضحة، فلا يمكن أن نجري حوارا في السر، حوارا يخص الشعب المصري فلا يمكن أن نخفيه عن الشعب.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن ضمانات الحوار الوطني ستكون المشاركون فيه، فهم المشاركون والفاعلون وكل من سيدلي برأيه أو يقترح قتراحا سيكون أمام الناس، والرأي العام رقيب على الجميع.