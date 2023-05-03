عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: الرئيس السيسي أعلى قيم المواطنة

قال عمرو موسى رئيس هيئة الخمسين التي أخرجت دستور مصر 2014، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تقدم بمبادرة قال فيها إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الأنس والجن ولا تزال، «أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً عليه فالأمور تتحرك هنا وهناك».

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي، أعلى قيم المواطنة وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو المكان الجغرافي كما نص الدستور، وهذا تقدم عظيم لا شك فيه.

وتابع: «تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإليها مع الحفاظ على طابعها الخاص وأماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى، ومسار السيدة مريم وولدها المسيح عليه السلام في زيارتها لمصر وعودتها لفلسطين، كما أعطى الفرصة للمجددين في مجالات عدة ومنها التعليم، وهو نهج مهم أن يعطي الفرصة للمجددين والمفكرين لتنفيذ خطط تعالج مشاكل أساسية في مصر، وهو مسار الفكر المصري سواء في الساسة والدين أو إصلاح الفكر الديني أو المرأة والشباب وكذا المدن، وقدرة الشعب المصري وتجاربه وأماله يمكنها أن تحدث النقلة المطلوبة وتقف في وجه التهديد بالانهيار سواء اقتصاديا أو مجتمعيا».