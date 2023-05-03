إحالة أوراق سائق إلى المفتي لقتله آخر بالإسكندرية.. تشاجرا على الركاب

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم «ت. ج. ال» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل المجني عليه «ح. م. ز» بعد مشاجرة بينهما، على تحميل الركاب كونهما يعملان سائقان.

حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، جاء في القضية المقيدة برقم 25907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بمشاجرة بشوراع القسم، ما أدى إلى وفاته المجني عليه متأثرا بإصابته.

جريمة قتل بين سائقين

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه إثر خلاف سابق بين المتهم سائق «ت. ج. ال»، وبين المجني عليه «ح. م. ز» سائق، وحاول الأهالي فضها، إلا أنها تطورت وإثرها قام المتهم بحيازة سلاح أبيض «مطواة»، وتوجه نحو المجني عليه، وطعنه بالرقبة والصدر من الجهة اليمنى، ما أودى بحياته بسبب أولوية تحميل الركاب بمحل الواقعة.

وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمتوفى، إصابات عبارة عن طعن نافذ حيوي بالجانب الأيمن، وجرح طعني نافذ حيوي مقدمة الصدر، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالعنق والرئة، ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري، وصدمة نزفية غير مرتجعة، وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

وقررت النيابة، إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية.