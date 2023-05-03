انتشال جثة طفلة من النيل وإخماد حريق بشقة في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طفلة عمرها 5 سنوات من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية قلندول بمركز ملوي، وجرى التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما أخمدت الحماية المدنية حريق اندلع بشقة خلف مستشفي المنيا العام، بسبب ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

انتشال جثة طفلة من النيل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن الأهالي من انتشال جثة الطفلة رنا محمد 5 سنوات، مقيمة في مركز ملوي، من المجري المائي لنهر النيل.

وأفادت التحريات الأولية أن جثة الطفلة تم انتشالها من نهر النيل أمام قرية قلندول، بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إخماد حريق بشقة سكنية

علي جانب أخر، تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، خلف المستشفي العام بمدينة المنيا.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، حيث تبين نشوبه، بشقة سكنية بالطابق الثاني ملك أحمد عبد الحافظ، بسبب حدوث ماس كهربائي مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة دون إصابات بشرية.

أفادت التحريات الأولية للبحث الجنائي، اندلاع الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار العمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتصرف.