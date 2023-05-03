الشرطة البرازيلية تداهم منزل الرئيس السابق بسبب تزييف بيانات كورونا

داهمت الشرطة البرازيلية منزل الرئيس السابق، جاير بولسونارو، صباح اليوم الأربعاء، في إطار التحقيق في قضية إدخال بيانات مزيفة حول التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، في نظام وزارة الصحة بالبلاد.

وذكر موقع «روسيا اليوم» في نبأ عاجل قبل قليل، أن الشرطة داهمت منزل الرئيس السابق بعد تفتيش حدث في مارس الماضي، وتم أيضا اعتقال مساعده السابق، المقدم مورا سيد باروبوزو، واثنين من فريق حراسته، ولم تصدر حتى الآن مذكر توقيف ضد الرئيس البرازيلي السابق، ولكنه من المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة الأربعاء المقبل.

ووفق القضية التي تنظرها المحكمة، فقد تم إدخال بيانات خاطئة في أنظمة وزارة الصحة حول التطعيمات ضد فيروس كورونا في الفترة من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2022.