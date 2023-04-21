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قناة الناس تذيع مظاهر الاحتفال بعيد الفطر من البرازيل «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
07:15 م | الجمعة 21 أبريل 2023
العيد في البرازيل

العيد في البرازيل

أذاعت قناة الناس، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر، مظاهر الاحتفال بالعيد من مدينة بارانا بدولة البرازيل، وذلك من قبل من القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس، بشكلها الجديد في أول رمضان، وقدمت مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية مثل برامج «حواء»، و«بيتك»، و«رميم»، و«احتياج».

كما تقدم قناة الناس مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج «الإمام الطيب»، و«حديث المفتي»، و«لعلهم يفقهون»، و«فتاوى الناس»، حيث يستقبل أمناء الفتوى بدار الإفتاء تساؤلات الناس على الهواء ويجيبون عليها. 

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بقلم محمد عزالدين