حضور كبير لنجوم الفن في عزاء مصطفى درويش.. الحزن يملأ الوجوه

بعيون حزينة، توافد نجوم الوسط الفني والمحبين للراحل مصطفى درويش لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، ليتكرر مشهد الوادع الأخير الذي شاهده الجميع مساء أمس في الجنازة بمسجد الحصري بالشيخ زايد.

والتف الجميع بالطوابير في عزاء مصطفى درويش، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، فحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة، ومحبي الراحل من المعارف والجمهور.

طوابير العزاء امتلأت بالفنانين ومن بينهم أحمد السقا، مصطفى شعبان، إيمان العاصي، هنادي مهنا، كاملة أبو ذكري، جمال العدل، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك ومدحت ومحمد العدل.

النجوم يقدمون التعازي

كما حضر أيضا كريم العدل، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن توتا، كارولين عزمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، أحمد حسن لاعب المنتخب السابق، إيمان العاصي، حسن أبو الروس، محمد جمعة، محمود محمود عبد العزيز، كمال أبو ريا، صابرين، نانسي صلاح، أيمن عزب، محمد صلاح أدم، مجدي فكري، نهال عنبر، ميرهان حسين، لقاء الخميسي، كمال زادة، وغيرهم من الفنانين.