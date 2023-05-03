مستشار الحوار الوطني: القوى السياسية اعترضت على نظام القوائم المطلقة في الانتخابات

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن القوات المسلحة تحتاج -ولها الحق - أن نحييها ونؤيدها، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن توضع هذه المؤسسة المحترمة سياسيًا أمام مسؤولية تحدي التنمية وتفقد قيمتها الاجتماعية في حالة الخروج عن الدستور والشرعية أو الثورات الهدامة إذا استدعاها الشعب.

وأوضح «بدراوي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه علينا الحفاظ على دورها في الحفاظ على استقلال مصر ضد أي عدوان، وعلى حماية الشعب والدستور عند الاحتياج لذلك، فلا بد من إيجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوى ولكن لا تهدر قواعد الدولة المدنية الحديثة، وهذا ما يجب أن يسعى إليه كل أصحاب المصلحة في المجتمع والحوار حوله بلا حساسية ولا خوف.

وأشار إلى أن تعديل الدستور بوجود غرفة أعلى للبرلمان كما أقر الدستور المعدل أمر حيوي، ولكن يجب أن نشير إلى أنه لا يجب أن يتم بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي استخدمت أسلوب القوائم المطلقة وهو ما اعترضت عليه القوى السياسية.

وأكد أن هناك تفصيلات كثيرة من الواجب دراستها، وأرى أن الحوار الوطني قد يكون مؤهلًا لمناقشتها لتجنب تكرار أخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق إرادة سياسية في سلطة الحكم ومسائلة السلطة التنفيذية على المستوى المركزي واللامركزي بدون إعاقة التنمية.