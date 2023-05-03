وزير المالية السابق في افتتاح الحوار الوطني: تجميع الآراء المتنوعة سيؤدي لنتائج أفضل

أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، أن لديه انطباع شديد الإيجابية بسبب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الفترة التي مرت بمصر منذ عام 2013 حتى الآن، يمكن توصيفها بأنها مرحلة استثنائية، مشددًا على أن الاستثنائي لا يمكن أن يكون دائمًا.

وأوضح «جلال» خلال مشاركته في الجلسة النقاشية ضمن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه كان من الضروري الانتقال من مجابهة المرحلة الاستثنائية التي لم يكن فيها استقرار الأمن وما زالت في مرحلة استقرار الدولة إلى مرحلة أكثر استدامة وفيها دعم بناء مؤسسات الدولة التي تضمن الاستمرارية.

وأشار إلى أنه كان لديه شعور شديد الإيجابية لأن هذا المجتمع يستحق أكثر مما هو عليه، معتبرًا أن تجميع الآراء المختلفة والمتنوعة بالضرورة سيؤدي لنتائج أفضل من الانفراد بالرأي.

وحكى حكاية قصيرة عما ذكره الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، عن الحوارات الوطنية السابقة، موضحا أنه في عام 2011، كان هناك حوار وطني يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازي، وكان وقتها مقررًا للمحور الاقتصادي، معتبرًا أن الفرق بين الحوارين كبير لأن الظرف لم يكن يسمح وقتها.

وأشار إلى أن الحوار هذه المرة سيكون أكثر إفادة وأثرًا بسبب طريقة تنظيمه والقوى المشاركة فيه، وأن الجميع يأخذ الحوار بشكل شديد الجدية.