حزب حماة الوطن: الحوار الوطني خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية الحديثة، التي تعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف من أجل تحديد أولويات العمل الوطني وبمثابة خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تواجه مصر.

الأزمات الحالية تحتاج لتكاتف الجميع

وأضاف النائب الأول لحزب حماة وطن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن الأزمات الحالية تحتاج لتكاتف الجميع وتفتح الباب أمام الجمهورية الجديدة لتتماشى مع تطلعات وطموحات كافة القوى السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين، ويتوجه الحزب أيضا بخالص الشكر والاحترام للأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب على دورها الرائع والمتميز على كافة الترتيبات وحسن التنظيم والتنسيق لهذا الحوار واستقبالها لكل الرؤى والمقترحات من جميع الجهات والفئات.

وتابع: «يتقدم الحزب أيضا بخالص الشكر والتقدير لضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وجميع مجلس الأمناء وكل الأطراف المشاركة على جميع الجهود المتميزة والراقية في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة في الحوار دون التدخل في مضمونه أو محتوى ما يتم مناقشته، والعمل على إخراج صورة لائقة لحوار فعال يليق بآمال وطموحات الشعب المصري».

70 جلسة لمناقشة جميع القضايا

واختتم: «الشعب المصري ينظر إلينا وينتظر منا الكثير، وسنكون على قدر المسؤولية الوطنية، ومنذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته الكريمة بعقد الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عكف حزب حماة الوطن على تشكيل لجان متخصصة من كوادر الحزب في كافة المجالات والتخصصات لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن، وعقد الحزب أكثر من 70 جلسة بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشة كافة القضايا التي تشمل كافة المواطنين ورصد كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وترجمة تلك المطالب لحلول وتوصيات، وتشمل كافة القضايا السياسية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين للجمهورية الجديدة».