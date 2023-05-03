عضو «إفريقية النواب»: القيادة السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو الكونفرانس، بمستهل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وحملت الجلسة شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحة مشتركة» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية والحزبية وأطياف المجتمع المدني ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى من الشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر.

نائبة حماة الوطن: مشهد الجلسة الافتتاحية مؤشر إيجابي لإنجاح جلسات الحوار

وقالت حمدي، في بيان لها، إن ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي بمتابعته على مدار عام منذ دعوته للحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وما صرح به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، فضلا على تأكيده أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي يتنظرها من جميع المشاركون في الحوار، ويؤكد أن الدولة بقيادتها الرشيدة عازمة على ضمان النزاهة والشفافية لإرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقة وأيضا حرص الرئيس على نجاح الحوار الذي يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة وخطوة فارقة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ثقتها في أن الحوار يحدث زخما وحراكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن الخروج بتوصيات تمس حياة الشباب والفتيات باعتبارهم الحاضر وقادة المستقبل، لافتة إلى أن القيادة السياسية الرشيدة عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة المجالات.

عضو إفريقية النواب: مصر اليوم تشهد بداية مرحلة جديدة

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الحزب سيكون له مشاركات عديدة في جميع الملفات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر جلسات الحوار الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة؛ انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية وإيمانًا بأهمية الحوار الوطني.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، أن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بكل تأكيد مؤشر إيجابي للفترة المقبلة، كما يعد مؤشرا إيجابيا لإنجاح الجلسات المقبلة، موجهة الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وللأكاديمية الوطنية للتدريب ولمجلس أمناء الحوار الوطني على هذا المشهد والتنظيم المشرف لمصرنا الحبيبة.