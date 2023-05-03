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علي الدين هلال: الحوار الوطني إعداد لمرحلة جديدة من تطور مصر

كتب:

أحمد حامد دياب
06:51 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الدكتور علي الدين هلال

الدكتور علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن الحوار الوطني قبل إطلاقه بشهرين، في لقاء له مع الصحفيين في توشكى، وبعدها أعلن بشكل رسمي.

وأوضح «هلال» خلال مشاركته في الجلسة النقاشية ضمن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن ذلك يعني له أن الرئيس يشعر بأن مجمل أجهزة الدولة التي تعمل ينقصها شيء ولو كان ليس في الإمكان أكثر مما كان فإننا لا نحتاج لهذا الحوار، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس لمثل هذا الحوار شعور منه بأن مصر تدخل مرحلة علينا فيها إعادة خيوط الاتصال وخطوط التفاعل مع من انقطعت الصلة بهم، وأنه يعد لمرحلة جديدة لتطور مصر، وأنه يريد وهو يخطو هذا الطريق أنه يستفيد من كل رأي ومن كل فكر ومن كل رؤية في هذا المجال.

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