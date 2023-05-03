محافظ كفر الشيخ: مشروعات كبرى لـ«حياة كريمة» بمطوبس تخدم مئات الآلاف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي، ومكتب البريد بقرية أبو خشبة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالقرية، لخدمة قرى الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء التي تشمل «الجزيرة الخضراء، والسكري، وبرج مغيزل، وأبو خشبة، وخان جني».

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي،رئيس مركز ومدينة مطوبس.

مشروعات في كل شبر بمركز مطوبس

كما أطلع محافظ كفر الشيخ، على المشروعات الجاري إنشاؤها بقرية الجزيرة الخضراء، منها مشروعات الصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وأبو خشبة بنسبة تنفيذ 66%، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع الصرف الصحي بمعدية رشد، ومشروع الصرف الصحي بقرية الهردة، وسيتم الربط عليه مشروعات صرف «حياة كريمة» للقرى المجاورة، وجارى إنشاء محطة معالجة زغلول البحري.

إنشاء 9 عمارات سكنية

كما أطلع على أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية بقرية أبو خشبة بنسبة تنفيذ 56%، والانتهاء من إنشاء وصيانة 9 مدارس لمراحل تعليمية متعددة، كما تم إنشاء 5 مراكز شباب وملاعب بقرى الجزيرة الخضراء، وجاري إنشاء مركز طبي الجزٌرة الخضراء بنسبة تنفيذ 75%، وجارى إنشاء وحدة صحية وقف بحري بخان الجني، بنسبة تنفيذ 75%، وجارى إنشاء وحدة صحية ببرج مغيزل بنسبة تنفيذ 50%، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة صحية عرب المحضر، ضمن مشروعات «حياة كريمة»، بمركز مطوبس.