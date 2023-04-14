«حياة كريمة» تقيم حفل إفطار لـ 800 طفل يتيم وأسرهم بكفر الشيخ

أقامت «حياة كريمة»، في محافظة كفر الشيخ، حفل إفطار موسع للأطفال الأيتام ولأسرهم، على نطاق محافظة كفر الشيخ، وسط بهجة وفرحة عارمة من قبل هؤلاء الأطفال، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يوم ترفيهي للأطفال الأيتام

بينما شمل حفل الإفطار«حياة كريمة»، 800 من الأطفال الأيتام وأسرهم، فقرات ترفيهية بأحد الأندية في مدينة كفر الشيخ، وذلك لإطفاء السرور والبهجة عليهم، في هذا الشهر الكريم.

وأكد أسلام حبر، منسق «حياة كريمة»، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن حفل الإفطار شمل إفطار 800 طفل يتيم وأسرهم، كنوع من المشاركة المجتمعية، وإدخال السرور والفرحة عليهم وعلى عائلاتهم في هذا الشهر المعظم، لافتاً أن توجهات الرئيس السيسي، ضرورة الاهتمام بالأطفال الأيتام ورعايتهم، وكذلك بضرورة رفع الأعباء المالية عن كأهل المواطنين.

الاهتمام بالأطفال الأيتام ورعايتهم

وأوضح أن«حياة كريمة»، تهدف للارتقاء بالمواطنين، من تقديم إقامة العديد من المشروعات الخدمية والقومية، بما يهدف للارتقاء بالبشر، وتنمية نواردهم، والبنية التحتية من خلال تنفيذ مئات المشروعات الخدمية.