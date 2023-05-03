مصرع سيدة وإصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها مساء اليوم الأربعاء وأصيب 14 عاملا آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية 36 الحربي نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «ر هـ ص»، 8639 تقل عدد من العاملين قرب قرية البعالوة بدائرة مركز ومدينة القصاصين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات جامعة قناة السويس ومستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث لتيسير الحركة المرورية فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الحادث.

التحفظ علي جثمان المتوفاة

وتحفظت الشرطة في الإسماعيلية على جثمان المتوفاة وتدعى صباح عبد الحميد حسن 45 سنة، مقيمة بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، لحين انتهاء التحقيقات فيما شهدت مستشفيات التل الكبير المركزي وجامعة قناة السويس رفع حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين.