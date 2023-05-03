حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بتجارة المخدرات في الإسماعيلية

أمر المستشار عمرو جميل المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، ضبطا بكمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها في المحافظة.

وباشر محمود الرابط مدير نيابة مركز الإسماعيلية التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهما وبحيازتهما المواد المخدرة بدائرة مركز الإسماعيلية، وواجه المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما.

القبض علي المتهمين

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة في القبض علي شخصين وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش ونصف طن بانجو.

واستهدفت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء علي عبد النبي وأحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات المتهمين خلال تواجدهما بدائرة مركز الإسماعيلية وبحوزتهما 50 فرش لمخدر الحشيش.

ضبط مخزن للبانجو به طن ونصف مواد مخدرة

كما نجح الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مخزن للبانجو به طن ونصف من المواد المخدرة خاص بالمتهمين شرق قناة السويس.

وتأتي الضربة الأمنية ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لضبط كبار تجار المواد المخدرة بعد ضبط شخص بكمية من الحشيش ومخزن للبانجو الأسبوع الماضي في القنطرة شرق