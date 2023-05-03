إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية الزراعي»

أصيب شاب في العشرينات من العمر، بإصابات مختلفة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي قرب مركز أبوصوير بالقرب من منطقة الكوبري العلوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، أن الشاب وصل مصابًا بكسور مختلفة واشتباه كسور في الضلوع وسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت المصادر الطبية، أنه يتم إجراء الأشعات اللازمة والتحاليل الطبية للتأكد من حالته الصحية وعدم وجود نزيف داخلي، فيما انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص

وكان قد أصيب 7 أشخاص أمس الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتراوحت الإصابات بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي.