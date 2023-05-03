حبس شخصين ضبط بحوزتهما 1.5 طن «بانجو» بـ5 ملايين جنيه في الإسماعيلية

تجري جهات التحقيق بالإسماعيلية تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بحوزتهما 1.5 طن بانجو قبل ترويجها في الإسماعيلية بقيمة 4.8 مليون جنيه، حيث أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة الى قيام اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار في مخدري الحشيش والبانجو وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذين من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

كما ضبط رجال الشرطة الشخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط بحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، واعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، لترويجها على عملائه، وباستهداف المنطقة أمكن ضبط كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1.5 طن، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين و850 ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد تناول قانون العقوبات، عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، ولكشف العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، أشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنَّه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».