أسماء المصابين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية.. وفاة سيدة وإصابة 14 آخرين

شهدت مستشفي التل الكبير المركزي ومستشفى جامعة قناة السويس رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع وصول المصابين في حادث طريق الإسماعيلية 36 الحربي والتعامل مع المصابين مع استدعاء استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب.

وقالت المصادر الطبية أنه جرى نقل 12 مصابا إلى مستشفى التل الكبير المركزي ومصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما تم معاينة الحادث وجثمان السيدة المتوفاة من قبل جهات التحقيق للتصريح بنقل الجثمان والإخلاء.

أسماء المتوفيين والمصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع صباح عبد الحميد حسن محمد 45 سنة مقيمة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية كراء إصابتها بنزيف داخلي وجروح مختلفة.

وأصيب في الحادث رشا السيد قطب جميل 18 سنة مقيمة في مركز فاقوس الشرقية ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه نزيف داخلي بالبطن تم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس وأحمد السيد فؤاد 16 سنة مقيم أبو حماد الشرقية ومصاب بخلع بالكتف الأيمن وحسين هيثم محمد 19 سنة مقيم أبو حماد الشرقية ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمني ومحمود محمد فؤاد 18 سنة ومقسم أبو حماد الشرقية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عطيات عبده مصطفى دياب 52 سنة مقيمة بمركز فاقوس الشرقية ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعادل أحمد حسن شعبان20 سنة مقيم بمركز أبو حماد الشرقية، وحسن عبده حسن شعبان 12 سنة مقيم أبو حماد الشرقية، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وأحمد إسماعيل رجب إسماعيل 13 سنة مقيم في أبو حماد الشرقية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.