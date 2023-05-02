سوق القنطرة بالإسماعيلية.. أرخص أسعار للملابس الصيفي في مصر «صور»

شهدت أسعار الملابس الصيفية في الأسواق بمحافظة الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا، بعد الانتهاء من موسم عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، حيث قل الزحام على المحال التجارية.

أسعار الملابس الصيفية في الإسماعيلية.. القنطرة أرخص الأسعار

وتتميز محافظة الإسماعيلية في أسعار الملابس الصيفي بوجود سوق القنطرة بمدينة القنطرة غرب، والذي يعتبر أحد أكبر وأهم أسواق الملابس في مصر لوجود منطقة كبيرة لسوق الجملة، يتردد عليها التجار من محافظات الشرقية والقاهرة وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية.

وقال محمد ماهر، أحد تجار الملابس في سوق القنطرة، إن السوق يعتمد في أساسه على تجارة الجملة، ويضم عددا كبيرا من التجار في كل أنواع الملابس والأقمشة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن السوق يضم عددا كبيرا من المحال التجارية في شارع التحرير للبيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الملابس الصيفي بدأ عرضها قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وتابع «سوق القنطرة يضم كل الأنواع والخامات، بدء من الخامات الشعبية، التي تبدأ من 18 جنيها للتي شيرت الأولادي والشبابي، بشرط شراء 6 قطع من المنتج الواحد، وصولاً إلى 100 جنيه للتي شيرت في موديلات أخرى».

وأضاف، أن سعر البنطلون الجينز أيضاً في محال التجزئة يبدأ من 120 جنيها، ويرتفع بحسب الخامة ليصل إلى 350 جنيها، فيما تنخفض أسعار البنطلونات القطن ويبدأ سعرها من 50 حتى 150جنيها بحسب الخامة.

سبب انخفاض الأسعار في سوق القنطرة

وقال محمد عبد العزيز، أحد تجار سوق القنطرة، إن سبب انخفاض أسعار الملابس الصيفي في سوق القنطرة، هو اعتماد جزء كبير من التجار على الصناعة المحلية، سواء في القنطرة أو في المحافظات المجاورة، والتي نجحت في توفير الملابس الصيفية بأسعار مخفضة.

وتابع «فيه مصانع توفر القطعة بسعر لايتجاوز 20 و25 جنيها للملابس الشعبي، بشرط شراء كميات كبيرة، وتوفر أيضاً البنطلونات القطن، أو مايعرف بالشروال، بأسعار تبدأ من 35 و40 جنيه»، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وعن أسعار البنطلونات «الجينز»، قال إنها تختلف عن باقي المنتجات لشرائها من مصانع كبرى في مدينة الإسماعيلية أو العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن أسعارها تبدأ من 120 حتى 300 جنيه.

انخفاض أسعار الملابس الحريمي في سوق القنطرة

وانخفضت أسعار الملابس الحريمي بمختلف أنواعها في أسواق القنطرة، خاصة الملابس الصيفية والمنزلية بعد انتهاء موسم عيد الفطر المبارك.

وقال عبد الحميد راضي، أحد تجار الملابس في شارع التحرير بالقنطرة غرب، أن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا، مشيراً إلى أن العبايات الصيفية المنزلية تبدأ من 80 وتصل حتى 150 جنيه، فيما تراوحت أسعار العبايات الخروج من 250 جنيها، حتى 500 جنيه للعبايات الخليجي أو الخروج.

وأضاف، أن أسعار البلوزات الحريمي تراوحت من 90 حتى 220 جنيها، فيما شهدت أطقم الخروج النسائية انخفاضا بعد موسم عيد الفطر لتتراوح أسعارها من 220 حتى 600 جنيه.