رئيس «نقل النواب»: الحوار الوطني يعكس الاصطفاف خلف القيادة السياسية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني، يؤسس لمرحلة جديدة، ويجسد الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية بمشاركة كل أطياف المجتمع المصري في أكبر حوار مجتمعي، فضلا عن التلاحم الوطني غير المسبوق، لوضع رؤية موحدة، وخارطة طريق بناء مصر الحديثة، ودولة تليق بمصر ومكانتها وتاريخها، تحت قيادة زعيم يدرك كل التحديات، ويتعامل بالحكمة والرشاد والحسم، لمواجهة التحديات.

قال علاء عابد في حوار لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني يمثل نقلة نوعية وفرصة للأحزاب السياسية في المحور السياسي، ويمثل المحور الاقتصادي، أهمية كبرى في ظل أزمة عالمية، رغم أنها مشروعات قومية كبرى ونهضة غير مسبوقة، نشهد عليها بلجنة النقل من خلال الإنجاز غير المسبوق في قطاع النقل والطرق والكباري.

الحوار الوطني انطلق من منهج علمي

وأضاف «عابد»، أن الحوار الوطني جاء بناء على منهج علمي، لذا استغرق وقتا للإعداد ليخرج بهذا الشكل، ويعكس حرص الدولة على أن ينتج الحوار مخرجات واقعية وقوية ونتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ورسم خارطة طريق حقيقية، موجها الشكر لادارة الحوار، ومجلس الأمناء، والدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما بذلوه من جهد كبير في إعداد وإدارة الحوار، وإلى نص الحوار:

كيف ترى أهمية توقيت الحوار الوطني؟

يأتي الحوار الوطني في إطار تدشين جمهورية جديدة قائمة على بناء الانسان وجاءت الدعوة إليه من القيادة السياسية من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات ووضع رؤية موحدة والوصول الى مخرجات وتوصيات تمثل خارطة طريق لبناء مصر الحديدثة بمشاركة الجميع.

كما يكشف الحوار حرص القيادة السياسية على تقديم كل الدعم للحياة السياسية، وتمكين الأحزاب وتحقيق العدالة لكافة القوى السياسية، للمساهمة فى رؤى النهوض بالدولة المصرية وفرصة لكافة الاحزاب والقوى لطرح رؤاها وتأكيدا على الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمشاركة دون اقصاء

كيف ترى المشاركة الكبرى من القوى المجتمعية والمجتمع المدني والاحزاب السياسية؟

المشاركة غير المسبوقة تعكس الاصفاف الوطن خلف قيادة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو زعيم قام بحماية مصر وتقدم الصفوف للدفاع عن الوطن والتصدي لقوى الشر وهي تجديد للثقة في قيادته وتعكس لحمة وطنية كبيرة لوحدة الشعب المصري ممثلا في كل الاطياقف المجتمعية بل ومشاركة مواطنين بالاراء التي ارسل لإدارة الحوار، ما يؤكد أن الوطن يتسع الجميع تحت مظلة المصلحة العامة للوطن كما يعكس الحوار الوطنى اقصى درجات الشفافية فى معالجة القضايا، حيث يتناول الحوار كل الملفات والمشكلات التى تواجه المجتمع، فى كافة المجالات، خاصة المحور الاقتصادي وهو من المحاور المهمة.

المشروعات القومية مستمرة رغم الأزمة العالمية

كيف تُساهم الطرق والكباري في تنمية الدولة؟

قطاع النقل والطرق والكباري والمواصلات التي تمثل أهمية كبرى فالولايات المتحدة بدات التنمية بالطرق والكباري لربط اواصر الدولة والاعداد لجذب استثمارات وبناء نهضة قومية، وكذلك المشروعات القومية التي تتم باشراف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم في تنمية مصر في القطاعات، فضلا عن أن لأبد من مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على مصر وبالرغم من ذلك استمرت المشروعات القومية ونحن شاهدا على الانجازات والمشروعات الكبرى.

وماذا يمثل الحوار الوطني للأحزاب والقوى السياسية في المحور السياسي؟

الحوار الوطني أحد المكاسب السياسية، الكبرى، وخطوة غير مسبوقة لمختلف القوى، والأحزاب السياسية في ظل حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحوار وتأكيده متابعة التوصيات، وهي فرصة للأحزاب، لطرح كما أن الحوار كمنصة حوارية تقوم على الشفافية والمبادئ الوطنية، هو في ذاته فرصة لتعبير كل الأحزاب عن رؤيتها في ظل حوار ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ مصر السياسي الحديث.

كما تستعرض كل الأحزاب رؤيتها، في ظل نقاش ديمقراطي خلال الجلسات، يصل في النهاية إلى توافق وطني ورؤية وطنية موحدة، وهو ما يحدث للمرة الأولى بفضل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس.

ما هي أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من يشعر بالمواطن ولذلك يمثل المحور الاقتصادي اهمية كبرى فخلال اعتماد الموازنة الجديدة رأينا توجيها الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الى 529 مليار جنيه.

كما اتخذ الرئيس في مارس الماضي ايضا قرارات بصرف العلاوة الإجتماعية في ابريل وزيادة الأجور والمعاشات والصرف في شهر ابريل دون انتظار لشهر يوليو بعد اعتماد الموازنة ولذلك فالمحور الاقتصادي يمثل اهمية كبيرة حيث من المنتظر الخروج بروشتة علاج وطنية لمواجهة اثار الأزمة الأقتصادية العالمية التي يواجهها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

كيفية أثرت الأزمة الروسية الأكروانية على الأوضاع في مصر؟

ألقت الأزمة الروسية الأكروانية بظلالها على اقتصاديات العالم والاقتصاديات الكبرى وخلقت أكبر موجة تضخم، وانعكست على مصر أيضا والاجراءات، التي تقوم بها الدولة بتوجيهات الرئيس تستهدف في المقام الأول المواطن المصري، وتحسين المعيشة وحماية المواطنين الأقل دخلا، لذلك يعول الجميع على توصيات ومخرجات وحلول عملية وواقعية للحوار الوطني في كل الملفات خاصة الملف الاقتصادي.

وكيف ترى افتتاح فعاليات الحوار والإعداد الذي تم خلال فترة طويلة؟

مصر الجديدة لايتم فيها اي عمل بشكل عشوائي واعدد الحوار الوطني يتم من خلال منهج علمي قوى يعتمد على ادارة حوار محترفة ممثلة في القائمين على تنظيم الحوار ونوجه التحية لكل مجلس الأمناء وللدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي على الجهد الكبير حيث يظهر الحوار بشكل حضاري يليق بمصر كدولة كبرى ذات تاريخ تواجه تحديات كبيرة في كافة المجالات وذلك كله يؤكد ان مصر دولة كبرى وقادرة على مواجهة التحديات بحكمة القائد والزعيم وصلابة وقوة الشعب المصري