عضو «إسكان النواب»: الحوار الوطني دعوة تاريخية من قائد عظيم

قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية، اليوم، بمشاركة كل القوى السياسية والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأننا جميعا أمام حدث تاريخي يبشر بمستقبل مشرق، مؤكدا أن الحوار الوطني بمثابة دعوة تاريخية من قائد عظيم.

وأوضح «الناظر» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن الحوار الوطني بداية لمرحلة جديدة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجموع الشعب المصري العظيم، وتتقبل كل الآراء والأفكار، مضيفا: «الحوار الوطني سيخرج بمخرجات تصب في مصلحة الوطن».

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: «اليوم تجمع المصريون على مائدة الحوار الوطني، هدفهم الأول والرئيسي هو مصلحة الدولة المصرية، والخروج من هذا الحوار بمخرجات تمكننا من العبور إلى بر الأمان، ومواجهة التحديات العالمية».

الحوار الوطني

وجه النائب طه الناظر، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق دعوة الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، قائلا: «دعوة تاريخية من قائد عظيم، يسعى جاهدا إلى بناء جمهورية جديدة تتسع لكل المصريين».