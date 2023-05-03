نقيب الإعلاميين: الحوار الوطني يسعى لمعالجة مشكلات المجتمع بشكل كامل

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني شهدت عرضا متسلسلا لمجهودات مجلس أمناء الحوار خلال السنة الماضية، التي توحي بمدى أهمية الحوار خلال الفترة الحالية.

وأشار طارق سعدة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني جاء ليعالج قضايا ومشكلات المجتمع بشكل كامل دون التقيد بموضوع محدد، وأنه حوار شامل جاء ليجمع شمل القوى الوطنية والمجتمع المصري تحت كلمة واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة.

أجندة شاملة لكافة متطلبات النقابة

وبسؤاله عن أولوية عمل نقابة الإعلاميين مع بدء جلسات الحوار وأبرز مطالب النقابة من الحوار، قال نقيب الإعلاميين: «أعددنا أجندة شاملة لكافة متطلبات النقابة سيتم طرحها على طاولة الحوار مع بدء جلساته والتي تتمثل في رفع محددات التأمين الصحي الخاص بالإعلاميين وسبل تحسين المستوى المعيشي لأعضاء النقابة، والتأكيد على قوة تأثير الإعلام الرقمي بالمجتمع خاصة مع الانفتاح التكنولوجي الذي غزا العالم خلال السنوات الأخيرة».

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

جاء ذلك على هامش مشاركته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي انعقدت ظهر اليوم بأرض المعارض في مدينة نصر.