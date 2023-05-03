موفدا «القاهرة الإخبارية»: الحوار الوطني يهدف لتحقيق آمال جميع التيارات

انطلقت اليوم، فعاليات جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

أفكار تسهم في خدمة الدولة

وقال الإعلامي تامر حنفي موفد «القاهرة الإخبارية» من الجلسة، إنّ بداية انطلاق الحوار الوطني كانت منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه في 26 أبريل من العام الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، التي شهدت خطوات جادة وحقيقية في عدد من الملفات المهمة وتحول الحوار لمنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوى والأحزاب للإدلاء بأفكار تُسهم في خدمة الدولة المصرية.

الحوار يهدف إلى تحقيق طموحات الشعب المصري

وأضافت الإعلامية آية لطفي، موفدة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المصري تنطلق في منطقة أرض المعارض الموجودة بمدينة نصر، شرق العاصمة المصرية «القاهرة»، موضحة أنّ الحوار يهدف إلى الخروج بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من جميع التيارات والفئات.