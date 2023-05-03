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نقيب الإعلاميين: الحوار الوطني يمثل إرادة حقيقية نحو دفع مسيرة البناء والتنمية

كتب:

محمد أباظة
07:30 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الدكتور طارق سعدة

الدكتور طارق سعدة

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تم بثها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعكس مدى حرص القيادة السياسية علي تعزيز التوافق بين كل فئات الشعب المصري في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

سعدة: مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا 

وأكد نقيب الإعلاميين، أن مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا لم تشهده على مدار سنوات، إذ شارك بالجلسة لفيف متنوع من كل طوائف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية وممثلو الأحزاب بمختلف أيدولوجياتها ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات التي تمثل طيف المعارضة، فالكل حريص على المشاركة لإعلاء راية الوطن.

وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الجميع في إنجاح هذا الحوار والخروج بنتائج إيجابية، وتوصيات ملموسة ترفع إلى القيادة السياسية لدراستها لبيان مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

نقيب الإعلاميين يشكر مجلس أمناء الحوار الوطني

ووجّه نقيب الإعلاميين الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي خلق حالة من التلاحم والتوافق بين جميع فئات الشعب المصري.

وشدد على ضرورة أن يضع الجميع أمامه هدف سامي، وهو تحقيق أهداف وغايات الحوار الوطني وصولا للجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري بمختلف أطيافه.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.