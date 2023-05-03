رئيس «زراعة الشيوخ»: الحوار الوطني فرصة لإعادة ترتيب الأولويات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، التي أكد خلالها إيمانه بامتلاك مصر من كفاءات، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم، وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني، جاءت في وقتها المناسب، لاسيما في ظل تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة، مؤكدا أهمية أن يكون الحوار شاملا وفاعلا وحيويا، يحتوي كل الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة في مختلف القضايا على جميع المستويات، وهو ما أشار إليه الرئيس أيضا خلال كلمته.

وثمن «الجبلي»، إعلان كل القوى مشاركتها في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يمثل حجم الثقة الكبير في أهمية الحوار، وإعلاء المصلحة العامة، مثمنا ما قاله الرئيس حول إن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية، وأن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات المنتظرة من الحوار، في ظل مشاركة كل مكونات المجتمع المصري.

وأكد رئيس زراعة الشيوخ، أن الحوار الوطني فرصة جيدة لإعادة ترتيب الأولويات للدولة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وما نتج عنها من تحديات تواجه البلاد، مضيفا، أن تلك التحديات تتطلب توحيد جهود كل القوى السياسية والاجتماعية بكل تنوعها واختلافها الفكري والإيدولوجي، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات المقبلة.