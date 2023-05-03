مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق محور 30 يونيو ببورسعيد

تحولت جثة شاب إلى أشلاء بعد أن صدمته سيارة مسرعة بطريق محور 30 يونيو بطريق بورسعيد المطرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

إخطار بالحادث

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي النصر تامر إبراهيم علي الرفاعي 25 سنة أشلاء جثة بادعاء حادث سيارة أمام محور 30 يونيو، بحدود طريق المطرية بورسعيد وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة تسير بسرعة جنونية صدمت شابا كان على جانب طريق محور 30 يونيو بطريق بورسعيد المطرية وحولت جسده إلى أشلاء.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.