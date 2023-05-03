رئيس وزراء سريلانكا يستقبل السفير المصري لبحث تعزيز العلاقات

استقبل رئيس الوزراء السريلانكي، دينيش جوناواردينا، السفير ماجد مصلح، سفير جمهورية مصر العربية لدى سريلانكا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

إشادة بعلاقات الصداقة التاريخية

وأشاد رئيس الوزراء السريلانكي بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، بحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسلطاً الضوء على دور البلدين في إقامة حركة عدم الانحياز، الأمر الذي كان له أثره الكبير على صعيد العلاقات الدولية بصفة عامة، ومصالح واستقلالية الدول النامية على وجه الخصوص.

مجموعة صداقة برلمانية عربية سريلانكية

كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية السريلانكية، حيث رحب رئيس الوزراء السريلانكي بمبادرة مجلس السفراء العرب، لتعزيز العلاقات العربية السريلانكية، من خلال تشكيل مجموعة صداقة برلمانية عربية سريلانكية، ومجلس أعمال مشترك.

وحرص رئيس وزراء سريلانكا على الإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة بين بلاده والدول العربية، لافتاً إلى المواقف العربية الداعمة لسريلانكا في أزمتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.