استعدادات مكثفة لموسم المصيف بمطروح 2023.. زيادة مياه الشرب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تكثيف الجهود في جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بشأن الاستعدادات لاستقبال مصيف مطروح 2023 الموسم الجديد، من خلال المحافظة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء ومديرية الصحة والتموين والتأمين بالتعاون مع مديرية الأمن وتوفير جميع الاحتياجات لاستقبال المصطافين الذين يتوافدون علي مطروح للاستمتاع بالمصيف بها.

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصيف مطروح يجذب الزائرين من كل مكان ونستقبل سنويا ما بين 6 وحتى7 مليون مصطاف يستمتعون بأجمل الأوقات علي الشواطىء وزيارة الأماكن السياحية والمناطق الأثرية، والترفيهية في ظل توفير جميع الاحتياجات لهم خلال موسم الصيف.

إجراءات استعدادات مصيف مطروح 2032

وقال المحافظ إنه سيتم زيادة المواد الغذائية في مدينة مرسى مطروح في جميع الأسواق وحصص الدقيق في الأفران، وتكثيف الرقابة علي الأسواق، وزيادة كميات مياه الشرب، مع زيادة الطاقة الكهربائية لاستيعاب المناطق المصيفية، وزيادة سيارات الإسعاف على الطرق، ورفع درجة الاستعدادات في المستشفيات المركزية في مطروح وعلي طريق مطروح الإسكندرية بالساحل الشمالي، لاستقبال حالات الطوارىء، وتشكيل غرفة عمليات تتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، مع تجهيز الشواطىء.

بدء تجهيز الشواطىء في مطروح

وقال العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه يجرى تمشيط جميع الرمال على الشواطىء العامة في المدينة وتجهيزها لاستقبال المصطافين، مع تكثيف أعمال النظافة في الكورنيش والأحياء، لاستقبال زوار مطروح على مدار موسم الصيف الجديد.