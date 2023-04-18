أسعار مصيف مطروح 2023.. اعرف أشهر الشواطئ

ترتفع درجات الحرارة خلال طقس عيد الفطر المبارك 2023 ما يجعل الكثيرين يفكروا بالسفر لقضاء العيد بإحدى المدن الساحلية، ولقضاء المصيف خلال عطلة العيد التي تمتد لعدة أيام وفقا لقرار مجلس الوزراء، من يوم الخميس 20 أبريل الجاري حتى يوم 25 أبريل الجاري، بالإضافة لإجازة عيد تحرير سيناء، ونعرض في السطور التالية أسعار مصيف مطروح 2023.

أسعار مصيف مطروح 2023

أسعار مصيف مطروح 2023 حددتها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة.

خريطة أسعار مصيف مطروح 2023

وتنشر «الوطن» أسعار مصيف مطروح 2023 في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، إذ تتنوع الإقامة بمصيف مطروح ما بين شقق وشاليهات والفنادق، بينما الأشهر بها الشقق، وفقا لحديث «محمد وجيه» صاحب شركة سياحة.

وأوضح وجيه أن الشقق بمصيف مطروح مكونة من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليالي هو2950 جنيها مصريا، بينما يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

معالم مصيف مطروح 2023

وتعد مدينة مرسى مطروح إحدى المدن الساحلية بها الكثير من المعالم الجميلة، فتمتاز بالجمال الطبيعي والرمال الناعمة البيضاء والصخور والشواطئ المميزة ونقاء المياه، كما تضم خليج نعمه، والعديد من الأماكن الطبيعية.

شواطئ مصيف مطروح 2023

تضم مدينة مطروح عدة شواطئ ذات شهرة واسعة جميعها جمالها طبيعي من بينها التالي:

شاطئ عجيبة: وهو من أكبر شواطئ مرسى مطروح، ويشتهر بالكهوف والصخور ذات التكوينات الرائعة.

شاطئ الأبيض: ويمتاز بلون الرمال البيضاء.

شاطئ كليوباترا

شاطئ علم الروم شاطئ باب البحر

شاطئ العوام

شاطئ الغرام: الذى غنت به ليلى مراد

شاطئ الفيروز الذى يمتاز بلون المياه الأزرق به

شاطئ روميل ذو البعد التاريخي.