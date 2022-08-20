تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى مرسى مطروح في سبتمبر.. مصيف بألف جنيه

تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى مرسى مطروح خلال الفترة من 2022/9/4 حتى 2022/9/9، وذلك لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، والدقهلية وكفر الشيخ.

تفاصيل أولى رحلات اعرف بلدك إلى مطروح

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي ، أولى الرحلات القادمة، ضمن برنامج رحلات اعرف بلدك وهي رحلة اعرف بلدك إلى مرسى مطروح وتفاصيلها على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) لعدد 47 شابا وفتاة، والدقهلية لعدد 47 شابا وفتاة، وكفر الشيخ لعدد 47 شاب اوفتاة .

- مدة الفوج أربع ليال بخلاف الذهاب والعودة، على أن تكون المرحلة العمرية للمشاركين في الفوج من (18 - 40) سنة، وقيمة الاشتراك ألف جنيه من كل مشارك، والإقامة والإعاشة في قرية خليج الكاسح، والاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

- يستطيع الراغب في السفر الاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني https://www.emys.app/youth/trip_public، ثم التوجه (شخصياً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- تعتبر الإدارة المشرفة على رحلات اعرف بلدك الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

ضوابط ومحظورات في رحلات اعرف بلدك

ووضعت الإدارة المشرفة العديد من الضوابط والمحظورات في رحلات اعرف بلدك، ومنها ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو أو الحيوانات الأليفة، ويمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد، ويمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية، وفي حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، و يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

وحددت الإدارة مواعيد التجمع عند الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 2022/9/4 من أمام مديريات الشباب والرياضة لمحافظات كفر الشيخ والدقهلية وأمام وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى في حالة اكتمال العدد.

التحركات والانتقالات

تكون التحركات لسكان القاهرة، من من أمام مركز شباب زينهم مديرية الشباب زينهم عند مسجد السيده نفيسة، وعند مستشفى المقطم تأمين الصحي.

مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من أمام استاد بنها الرياضي.

لسكان الجيزة

تكون التحركات لسكان الجيزة من أمام مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مقرها شارع الهرم محطة الأريزونا بجوار فندق أوربا - مركز شباب الصفا.