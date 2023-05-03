السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك في أسيوط دون وقوع إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط في السيطرة علي حريق شب اليوم الأربعاء داخل مصنع بلاستيك، بالمدينة الصناعية بقرية بني غالب التابعة إلى مركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية .

بلاغ باندلاع حريق في مصنع بلاستيك

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك، بالمدينة الصناعية بقرية بني غالب التابعة إلى مركز أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك، ملك مواطن يدعى «و. ر. أ»، والمصنع يقوم على نشاط إعادة تدوير البلاستيك المستعلمة سابقا.

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.