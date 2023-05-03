محافظ أسيوط ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يتابعان أعمال إنشاء سوق نموذجية بعرب مطير

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء سوق نموذجية بعرب مطير بمركز الفتح للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية وذلك ضمن المشروعات التي يجري العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

السوق النموذجية بقرية عرب مطير

حيث بدأ محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية جولتهما بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجية بقرية عرب مطير والذي تم إنشاؤه على مساحة 1600 متر مريع بإجمالي 28 محل ومكاتب الإدارة بتكلفة 6 مليون و 715 ألف جنيه وتابعا نسب التنفيذ بالسوق التي بلغت 92 %، التي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات الأسواق فى توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.

وشارك محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية فى زراعة بعض الأشجار المثمرة بالسوق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، التي يجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

الأسواق الحضرية النموذجية

وقال محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضرية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناء على البروتوكول الذى تم توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 14 مشروع يجرى تنفيذها كمرحلة أولى، تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل، التي بلغت نسب تنفيذها من 80 الى 95 %، وبتكلفة بلغت 74 مليون و793 ألف جنيه، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة

وأشاد محافظ أسيوط، بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الابنية التعلمية بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح وجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء مشروعات الأسواق و وحدات إطفاء والمواقف النموذجية والحصرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة الى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التى يجرى إنشاءها ضمن خطة الهيئة السنوية، بقرى ونجوع المحافظة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالتوسع فى إنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات، مشيرا إلى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات.