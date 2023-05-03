محافظ أسيوط يشيد بمبادرة «مصر الخير» لسداد 1.5 مليون جنيه لـ88 غارما

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمبادرة مؤسسة مصر الخير لسداد حوالي 1.5 مليون جنيه عن الغارمين والغارمات الذين صدر بشأنها أحكام قضائية، تمهيدا للإفراج عنهم، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تذليل العقبات

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات لتوفير الرعاية للمواطنين خاصة السيدات الأرامل والمطلقات والغارمات، مشيدا بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين من بينها مؤسسة مصر الخير إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن المؤسسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتقديم وسداد مليون و404 ألف جنيه لعدد 88 غارم وغارمة والذين صدر بشأنهم قرارات لجان بمؤسسة مصر الخير، عقب الانتهاء من إجراء بحث لكل حالة على حده، والتفاوض مع الدائنين والتنازل عن القضايا مؤكدا استمرار العمل في دعم ملف الغارمين باستقبال الحالات طوال العام وبحثها وتقديم الدعم المطلوب، وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.