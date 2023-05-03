وكيل «نقل النواب»: كلمة الرئيس بالجلسة الافتتاحية تؤكد حرصه على نجاح الحوار الوطني

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلى أنها تؤكد حرص القيادة السياسية على نجاح الحوار الوطني والخروج بنتائج ملموسة على أرض الواقع تحقق أهداف التنمية وأحلام الجمهورية الجديدة.

الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

وثمن قرقر، في تصريحات له اليوم، ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم من تأكيد على عدد من المحددات التي يجب أن يقوم عليها الحوار الوطني؛ وأبرزها أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، موضحا أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى إيمانه بقدرة الشعب المصري على طرح البدائل والحلول التي تساهم في إيجاد مسارات للتقدم في جميع المجالات؛ سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا في ظل تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على جميع الأصعدة.

وقال إن الحوار الوطني فرصة تاريخية لمختلف القوى السياسية والشعبية للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد من خلال طرح الرؤى والتوافق حول ما يفيد البلاد ويحقق المصلحة العامة ويخفف المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، الذين يواجهون ضغوط اقتصادية غير مسبوقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ما يشهده الحوار الوطني من جدية واهتمام من القيادة السياسية يرسل رسائل طمأنة للشارع المصري بمناقشة جميع مشكلاته وقضاياه في جميع المجالات وسط مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير والاختلاف من أجل مصر.

وتابع: «ما لمسته اليوم خلال مشاركتي في الجلسة الافتتاحية من مشهد تواجد جميع القوى والأحزاب السياسية والنقابات ومختلف الكيانات من كافة أطياف الشعب المصري، أمر مبشر يؤكد تماسك هذا الشعب بنسيجه الوطني، وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل والطمأنينة على متانة وعراقة وتماسك هذا الوطن».