محلل عراقي عن جلسات الحوار الوطني: أهميته ليست محلية لكنها إقليمية

قال المحلل السياسي العراقي الدكتور كريم الوزان، إن جلسات الحوار الوطني المصري بها أبعاد كثيرة لا تقتصر فقط على أمن واستقرار مصر وسيادتها فقط، بل الأهم أنها تمتد إلى أمن واستقرار وسيادة الوطن العربي بشكل كبير، نظرًا لما تمثله مصر من ثقل استراتيجي وسياسي وجغرافي في المنطقة العربية.

محلل عراقي يدعو للالتفاف حول القيادات

وأضاف الوزان أن الحوار الوطني، الذي يدور بين جميع أطياف المجتمع، يفوت الفرصة على أعداء الوطن والمخربين وأصحاب الأجندات الخارجية، وعلى من أي يدعي الاسلام زورًا، موضحًا أن مصر وطن كبير، وأن الشعب المصري أثبت وطنيته من خلال التفاعل والتلاقي الإيجابي لكل فئاته.

وأكد المحلل السياسي العراقي أن سلامة مصر هي سلامة العرب والأمة الإسلامية، وفي ظل الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط، فإن العرب بحاجة لمصر أن تتقدمهم في كل المحافل الدبلوماسية والسياسية.

وشدد على أن أهمية الحوار الوطني المصري ليست محلية، وإنما ترجع إلى انها قومية تمس الأمن العربي والسيادة العربية، موضحًا أن الشعب المصري يجب أن يدرك هذا وأن يلتف حول القيادة.

جلسات الحوار الوطني

يشار إلى أن فعاليات جلسات الحوار الوطني انطلقت اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين والشباب.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: «إن كان لأحدكم نصيب أن يقف مكاني لكي يرى ما أرى الآن، أرى الآن الأمة كلها وهذا البلد كما يجب أن يكون، هذا البلد المتنوع، والذي أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، وقال إن به من الغنى والاختلاف ما يجعله قادراً على أن يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبل أفضل».