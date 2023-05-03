عضو «العفو الرئاسي»: إعداد قوائم عفو متتالية بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه بالتزامن مع انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني، سيتم العمل على إعداد قوائم عفو جديدة ومتتالية خلال الفترة المقبلة.

دور العفو الرئاسي في الحوار الوطني

وأشار العوضي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أهمية وجود لجنة العفو الرئاسي في انطلاق الحوار الوطني، قائلا: «ما كنا سنصل لهذا اليوم دون جهود لجنة العفو الرئاسي، التي تعد ترجمة حقيقية لدعوة الرئيس لعقد الحوار، فإعادة تفعيله لدور اللجنة جاءت يقينا منه بأهمية دورها في سبيل إنجاح الحوار الوطني».

وأوضح عضو العفو الرئاسي، أنه منذ إعادة تفعيل دور اللجنة في إبريل 2022، تخطى عدد المفرج عنهم الـ1500، وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل القوى السياسية المختلفة، وتدل على صدق نية الدولة في فتح صفحة جديدة، وأن الوطن يسع للجميع.

الدمج المجتمعي

وأضاف أن نجاح الحوار الوطني يعد مسؤولية على عاتق المشاركين فيه أمام الشعب المصري، ولا بد من أن تكون كل الأطراف حريصة على إنجاحه لأن آمال الشعب المصري في الحوار الوطني كبيرة ولا بد أن يكون المشاركين على قدر هذه المسؤولية والتعاون من أجل الوصول لمخرجات قابلة للتحقيق على أرض الواقع ومن شأنها التخفيف من آثار الأزمات.

ولفت إلى جهود لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الأخيرة، إذ قامت اللجنة أمس بالإفراج عن قائمة تضم 20 اسما بالتزامن مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلى وجود بعض العقبات التي تحول دون عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع، منها عقبات إدارية وأخرى قانونية، ولكن اللجنة تبذل قصارى جهدها.

وتابع: «اللجنة لديها أجندة تشريعية متعلقة بالحبس الاحتياطي ووضع بدائل وتعديل لوائح الجامعات وقانون الخدمة المدنية، وذلك من أجل تيسير عملية الدمج».

وعن أهمية الحوار ومحاوره، قال العوضي: «أي مجتمع في مرحلة تحول ديموقراطي لا بد من مناقشة المحاور الـ3 التي تناولها الحوار الوطني بالفعل».