محافظ الإسكندرية يكرم 50 شخصا بمناسبة عيد العمال

نظمت محافظة الإسكندرية احتفالا بمناسبة عيد العمال، هنأ فيه اللواء محمد الشريف محافظ عمال مصر بعيد العمال ، مؤكدا علي أهمية دور العامل في بقاء البشرية وتقدم المجتمعات.

وأثناء الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجموع العاملين، وخص بالشكر عمال شركة نهضة مصر التابعين لقطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية واللذين يعملون ليلا ونهارا من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق، جاء ذلك بحضور حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

التعاقد على معدات نظافة بـ 280 مليون جنيه في الإسكندرية

وقدم إمام بالنيابة عن الشركة و 8000 عامل من ذوي الكفاءات من يمثلون قطاع النظافة الشكر للواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، مُوضحًا دعم المحافظ للشركة والعمل علي إتمام التعاقد على معدات نظافة بقيمة 280 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات النظافة بالإسكندرية، لتتمكن الشركة من رفع 6 آلاف طن مخلفات تصل إلي 7 آلاف طن في الأعياد والمناسبات العامة.

تكريم 50 عامل في الإسكندرية

وكرم اللواء محمد الشريف 50 عامل من عمال نهضة مصر (قطاع النظافة والخدمات البيئية) تقديرا لهم ولعملهم، مؤكدا أن تكريم كل يد عاملة ماهو إلا تقديراً للدور البارز الذي يقوم به، لأن نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة بالإضافة إلى قدرات القيادة، وهذه ما يراه الجميع في عمال النظافة.

كلمة محافظ الإسكندرية لعمال النظافة

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه لا يوجد أفضل من يوم عيد العمال لتكريم كل من يعمل ويشقي بكل جد واجتهاد في أصعب الظروف وفي كل الأوقات قائلاً للعمال: نحن جميعاً نتسبب في القمامة وأنتم تُنظفون ولذلك أنتم الأفضل.

وبهذه المناسبة تم تكريم اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد تقديرا لهم في دعم قطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية.