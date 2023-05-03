وزير التعليم يعلن تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة رسميا

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية 2023 لجميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية ونوع الأسئلة.

وكشف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، كالتالي:

مادة اللغة العربية

- 4 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 10 درجات.

- 51 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 70 درجة.

- المجموع الكلي 80 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى

- 3 أسئلة مقالية الدرجة الكلية 8 درجات.

- 34 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 42 درجة.

- المجموع الكلي 50 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة

اللغة الأجنبية الثانية

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 6 درجات.

- 29 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 34 درجة.

- المجموع الكلي 40 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.

المواد العلمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا»

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 44 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 56 درجة.

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة.

المواد الأدبية «التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع»

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 44 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 56 درجة.

- المجموع الكلي 60 درجة.

- زمن الإجابة 180 دقيقة.

الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة والتفاضل»

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 18 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 26 درجة.

- المجموع الكلي 30 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.

الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا والديناميكا»

- سؤالان مقاليان الدرجة الكلية 4 درجات.

- 18 سؤالا موضوعيا الدرجة الكلية 26 درجة.

- المجموع الكلي 30 درجة.

- زمن الإجابة 120 دقيقة.