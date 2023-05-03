عضو لجنة العفو الرئاسي: يجب الوصول لأكبر مساحة من التوافق بالحوار الوطني

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي انعقدت اليوم، في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، جلسة مهمة جدا، بعد انقضاء عام كامل من النقاش حول القضايا المختلفة المطروحة على طاولة الحوار الوطني، وأهمية الجلسة الافتتاحية، تكمن في أنها تشمل النقاش في المحاور المخلتفة للحوار.

التوافق بين وجهات النظر

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أهم ما يميز الحوار الوطني هو مشاركة كل القوة السياسية بانتماءتها المختلفة، من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أنه من المهم الوصول لأكبر مساحة من التوافق بين وجهات النظر المختلفة المطروحة على طاولة الحوار لأجل بناء الجمهورية الجديدة.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

والجدير بالذكر، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت اليوم، الأربعاء، الموافق 3 من شهر مايو الجاري، كما كان محدد لها، وكان ذلك وسط مشاركة واسعة من القوة السياسية المختلفة وتفاعل كبير بينهم، وانعقدت الجلسة الافتتاحية في قاعة المؤتمرات الموجودة في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر.