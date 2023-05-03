الحوار الوطني في أرقام.. 113 قضية و2250 ساعة عمل خلال عام

أوضح الحوار الوطني، في جلسته الافتتاحية المنعقدة الآن، في أرض المعارض بمدنية نصر، أبرز الأرقام التي من شأنها تلخيص الفترة السابقة، وجهود وعمل الحوار ومجلس أمنائه، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظيم الحوار، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

مجلس أمناء الحوار الوطني

يعد تكوين مجلس أمناء الحوار الوطني، هو أولى الخطوات التحضيرية، ووفقا لما جرى إعلانه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، اليوم، يضم مجلس الأمناء 21 عضوا، وجرى عقد 23 اجتماعا للمجلس خلال الفترة التحضيرية، وقد عمل مجلس الأمناء على فرز ودراسة المقترحات والقضايا المقدمة له، التي استغرقت من المجلس 250 ساعة عمل، ولا يمكن إنكار جهود الأمانة الفنية للحوار التي استغرقت 2000 ساعة عمل على مدار الفترة الماضية.

عمل الحوار الوطني

وخلال الفترة الماضية، عمل الحوار الوطني على تحديد 3 محاور رئيسية، جرى تقسيمها إلى 19 لجنة فرعية، وتحديد مقرر ومقرر مساعد لكل لجنة من لجان الحوار الوطني، وصل عددهم إلى 44 مقررا ومقررا مساعدا.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، انطلقت اليوم، في أرض المعارض بمنطقة مدينة نصر، وسط تفاعل كبير ومشاركة من فئات المجتمع المصري المختلفة.