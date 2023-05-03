توقيع مذكرة تفاهم بين "فيزا" والهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العربي 2023 لتعزيز التجربة السياحية السعودية

كشفت شركة "فيزا"، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V)، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة لاستكشاف فرص التعاون والمبادرات المبتكرة التي من شأنها تعزيز رحلة زوار المملكة العربية السعودية وكذلك التسويق لقطاع السياحة في المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيضع الطرفان إطاراً للتعاون لبناء أول مختبر للبيانات السياحية في المنطقة لتوفير معلومات مستندة على قائمة البيانات واتجاهات السفر والسياحة، بما يسهم في تمكين الهيئة السعودية للسياحة و"فيزا" وجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع من اتخاذ قرارات واعية قائمة على المعرفة دعماً لمساعي السعودية في تحقيق طموحاتها السياحية.

وسوف تستكشف "فيزا" والهيئة السعودية للسياحة أيضاً فرص إطلاق حلول الدفع الرقمية من "فيزا" والباقات الحصرية بما يعزز تجربة حاملي بطاقات "فيزا" والسياح القادمين إلى المملكة.

وقع مذكرة التفاهم كلاً من والتر ليروني، نائب رئيس فيزا للاستشارات والتحليلات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وعبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة، في دبي خلال معرض سوق السفر العربي 2023، الحدث العالمي الرائد في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال والتر ليروني، نائب رئيس فيزا للاستشارات والتحليلات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: "تبرز المملكة العربية السعودية سريعاً كمركز سياحي على خارطة السياحة العالمية من خلال توفير تجارب متنوعة وثرية في انتظار الزوار. يمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. لذا، يسعدنا التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة لاستكشاف مسارات متعددة يمكننا من خلالها تعزيز التجربة السياحية لزوار المملكة والمساهمة في تحقيق طموحاتها السياحية".

من جانبه، قال عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة: "تؤكد هذه الاتفاقية المبرمة مع "فيزا" الرائدة عالمياً في مجال الحلول المالية؛ حرص الهيئة السعودية للسياحة على تعزيز قدراتها عبر توفير وتبادل وتحليل المعلومات؛ وتقديم الحلول والمنتجات المالية والبرامج والباقات والعروض الترويجية التي تسهم في تحسين تجربة السياح، وجذب مزيد من الشرائح؛ من الأسواق الرئيسية بالمنطقة".

ويحظى هذا التعاون الاستراتيجي بدعم أكبر قاعدة بيانات للمدفوعات في العالم "فيزا نت" "VisaNet"، التي توفر بيانات شاملة حول السياحة الداخلية ورؤية شاملة حول كيفية قيام الحكومات بتحسين استراتيجيتها غير النقدية. وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من البيانات رحلات الزوار وسلوكيات الإنفاق عبر فئات مختلفة، والموسمية، والتحول الرقمي، وأنواع العملاء، بما يوفر نظرة عامة شاملة على كيفية إنشاء تجارب للمدفوعات يكون العملاء محورها الأساسي.

-انتهى-

عن الهيئة السعودية للسياحة:

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة في العام 2020، لدعم نمو قطاع السفر والسياحة من خلال تلبية احتياجات شركات السياحة والشركاء التجاريين الآخرين. وهي الجهة المسؤولة عن التسويق السياحي للمملكة العربية السعودية عالميًا، كما تتولى مهمة تطوير تجربة السائح وتطوير المنتجات والباقات السياحية ودعم وتنشيط دور القطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي، ولها 16 مكتب تمثيل تغطي 38 دولة حول العالم. وتدير الهيئة الهوية الرسمية للسياحة السعودية "روح السعودية"، للمزيد يمكن الاطلاع على المواقع الالكترونية للهيئة www.sta.gov.sa و www.visitsaudi.com .

نبذة عن شركة "Visa":

"Visa" شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل "Visa" أكثر من 215 مليار عملية مدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية:About Visa وvisamiddleeast.com/blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر: @Visamiddleeast.