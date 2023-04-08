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مسلسل جميلة الحلقة 16.. نيرمين تشتري ملابس رجالي بـ فيزا طليقها زياد

كتب:

هبة أمين
10:50 ص | السبت 08 أبريل 2023
عبير صبري في مسلسل جميلة

عبير صبري في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، استغلال نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، في استخدام كارت الائتمان الخاص به «الفيزا» لشراء بعض الملابس الرجالية، الأمر الذي علم به زياد ويقوم بدوره هاني عادل، عن طريق استلام رسالة نصية على هاتفه عن معاملاته اليومية من خلال استخدام الفيزا.

مسلسل جميلة الحلقة 16 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 16 بطولة ريهام حجاج، اشترت نيرمين بدلة رجالي من أحد المحلات، دون الكشف عن سبب ذلك، وهل فعلت ذلك من أجل هشام صديق طليقها الذي تزوجته عرفيًا ويقوم بدوره أحمد وفيق، أو استخدامها لتدبير مؤامرة ضد جميلة زوجة زياد.

أحداث مسلسل جميلة 

واتصل زياد هاتفيًا بطليقته نيرمين، بعد علمه باستخدامها كارت الائتمان، وعاتبها بشأن ذلك مؤكّدًا لها أنَّ «الفيزا» يتركها معها من أجل تلبية احتياجات ابنهما يونس وتغطية مصروفاته، وليس لاستخدامها من أجل شراء ملابس للرجال.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

يعرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة CBC في الساعة 6.15 مساءً، وعلى قناة ON TV في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

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بقلم هبة أمين