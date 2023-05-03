رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعداد لامتحانات الترم الثاني

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والقائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعات مع إدارة الجامعة الأهلية ومديري البرامج المختلفة، لبحث الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2022 /2023، حيث تبدأ أعمال الامتحانات العملية والنظرية يوم 22 مايو الجاري وتستمر حتى 25 يونيو 2023.

أداء الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية

وأكد «خاطر»، في بيان صحفي، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية، لضمان حسن سير أعمال الامتحانات متمنيا للطلاب عاما دراسيا موفقا.

الخطط الدراسية والترتيبات الهندسية والمالية

وناقش رئيس جامعة المنصورة، في اجتماع مع أعضاء الجهاز الإداري ختام العام الدراسي الجاري والجاهزية للعام الدراسي القادم، وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات الهندسية والمالية والإدارية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي القادم.

وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التى بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديرى البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، مجدي فريد امين الجامعة المساعد للشئون المالية وبحضور كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.