وزير التعليم: استمرار التعريب في امتحانات الثانوية.. ولم نقرر عودة التحسين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقترح التحسين بالثانوية العامة ما زال معروضا، ولا يوجد تحسين حتى الآن، موضحا أنه لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ 2016، مشيرا إلى أن هناك آليات لكشف أي غش جماعي داخل لجان السير وأثناء التصحيح، لن يجري الكشف عنها.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالوزارة، أنه لا خلل بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الوزارة لا تدرب الطلاب على الأسئلة، والنماذج الاسترشادية التي جرت إتاحتها منذ فترة بهدف التعرف على شكل الأسئلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعريب مستمر في الثانوية العامة، إذ أن السؤال يأتي باللغة التي يدرس بها الطالب واللغة العربية، يختار الطالب اللغة التي يرغب في الإجابة بها.